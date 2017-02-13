中市警貼心發放反光手環 助高齡者晨昏運動安全
阿公阿嬤早晨出門運動，常因天色未亮，造成交通事故，台中市政府警察局第6分局為提升早晨、黃昏運動高齡長者的生命安全，添購反光手環，清晨時段在轄區內的惠來公園、逢甲公園等老人易聚集運動之處所發送，宣導「爺爺奶奶亮起來」口號，員警更親切示範及提醒長者們出門運動要穿鮮艷的衣服，建構一個安全交通環境。
警察局第6分局分局長林樹徽提醒市民，多多關懷家中老年人的交通安全，並宣導高齡長者可多利用下午時間運動，健康效果一樣棒，如於清晨或天色昏暗時間出門運動，應穿著顏色鮮明衣服，或是配戴會發光的手環或會反光的飾品，可以提高用路人的注意，更可以保護自身的生命及財產安危。
高齡者大清早出門去公園或綠園道運動，有時卻因視線問題，或違反交通規則的駕駛肇禍，波及過馬路或行進間的阿公阿嬤，高齡者為人身安全，配戴會發光的手環直呼「很酷！很炫！」身上有一個發光體，變成自保的明燈，也稱讚6分員警一大早就來公園「足感心！」
第6分局探究老人交通事故，發現清晨及傍晚是類時段，因視線不佳，導致晨間外出運動長者易發生交通事故，提升高齡族群的交通安全刻不容緩，將持續針對易肇事交通違規，加強執法取締及宣導。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。