中市警貼心發放反光手環，助高齡者晨昏運動安全

「讚！」早晨出門運動的長者，收到員警贈送的發光手環，幫自己加上安全保障。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局員警到公園分送反光手環，保障高齡者的交通安全。（盧金足翻攝）

阿公阿嬤早晨出門運動，常因天色未亮，造成交通事故，台中市政府警察局第6分局為提升早晨、黃昏運動高齡長者的生命安全，添購反光手環，清晨時段在轄區內的惠來公園、逢甲公園等老人易聚集運動之處所發送，宣導「爺爺奶奶亮起來」口號，員警更親切示範及提醒長者們出門運動要穿鮮艷的衣服，建構一個安全交通環境。

警察局第6分局分局長林樹徽提醒市民，多多關懷家中老年人的交通安全，並宣導高齡長者可多利用下午時間運動，健康效果一樣棒，如於清晨或天色昏暗時間出門運動，應穿著顏色鮮明衣服，或是配戴會發光的手環或會反光的飾品，可以提高用路人的注意，更可以保護自身的生命及財產安危。

高齡者大清早出門去公園或綠園道運動，有時卻因視線問題，或違反交通規則的駕駛肇禍，波及過馬路或行進間的阿公阿嬤，高齡者為人身安全，配戴會發光的手環直呼「很酷！很炫！」身上有一個發光體，變成自保的明燈，也稱讚6分員警一大早就來公園「足感心！」

第6分局探究老人交通事故，發現清晨及傍晚是類時段，因視線不佳，導致晨間外出運動長者易發生交通事故，提升高齡族群的交通安全刻不容緩，將持續針對易肇事交通違規，加強執法取締及宣導。

(中時)