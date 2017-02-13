防治禽流感 林全下午主持跨部會會議
禽流感疫情擴大，行政院今天成立禽流感中央災害應變中心並舉行第一次會議，行政院長林全下午將出席在防檢局舉行的會議。
行政院發言人徐國勇表示，台南六甲地區9日出現3000多隻火雞暴斃，確認感染H5N6亞型高病原禽流感，農委會除將持續監測，對該養雞場開罰外，已拉高防疫層級，今天成立中央災害應變中心，並召開禽流感會議。
行政院成立的跨部會中央災害應變中心，參與的跨層級單位包括有農委會、內政部、國防部、經濟部、財政部、環保署及衛福部等。
此外，衛福部疾管署並已依新型A型流感傳染病防治標準作業程序，主動執行疫情調查、衛教宣導、接觸者健康狀況主動追蹤等防治工作。
行政院呼籲民眾勿走私及接觸禽鳥，食用雞、鴨、鵝蛋類要熟食，處理禽肉或蛋時應清洗乾淨，並落實洗手等個人衛生措施。1060213
(中央社)
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