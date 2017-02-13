南韓情人節詞彙 朋友居首

韓國大資料分析公司Daumsoft今天發布的資料顯示，近5年在韓國社交網路（SNS）上，情人節相關詞彙被提到最多的是「朋友」，而非「戀人」。

南韓聯合新聞通訊社指出，Daumsoft針對2013年至今年2月7日在韓國的部落格、推特、網上社區、Instagram等被提及的「戀愛紀念日」相關關鍵字進行分析，獲前述結論。

調查結果顯示，白色情人節（3月14日）和情人節（2月14日）分別被提及次數最多的詞彙是「朋友」。

在情人節相關詞彙中，出現頻率最高的是「朋友」。「朋友」被提及次數從2013年起一直排名第1，「哥哥」、「情侶」、「男朋友」、「女朋友」位居前列。

專家分析認為，最近情人節在韓國變為人們確認相互親密程度的一個日子。文化評論家河在根表示，最初在情人節這一天，應由女方向男方送禮，而如今男方也開始向女友送禮。贈送禮物本身被賦予更多的意義，很多韓國人在這一天向親朋好友送禮表達心意。1060213

(中央社)