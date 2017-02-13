南韓情人節詞彙 朋友居首
韓國大資料分析公司Daumsoft今天發布的資料顯示，近5年在韓國社交網路（SNS）上，情人節相關詞彙被提到最多的是「朋友」，而非「戀人」。
南韓聯合新聞通訊社指出，Daumsoft針對2013年至今年2月7日在韓國的部落格、推特、網上社區、Instagram等被提及的「戀愛紀念日」相關關鍵字進行分析，獲前述結論。
調查結果顯示，白色情人節（3月14日）和情人節（2月14日）分別被提及次數最多的詞彙是「朋友」。
在情人節相關詞彙中，出現頻率最高的是「朋友」。「朋友」被提及次數從2013年起一直排名第1，「哥哥」、「情侶」、「男朋友」、「女朋友」位居前列。
專家分析認為，最近情人節在韓國變為人們確認相互親密程度的一個日子。文化評論家河在根表示，最初在情人節這一天，應由女方向男方送禮，而如今男方也開始向女友送禮。贈送禮物本身被賦予更多的意義，很多韓國人在這一天向親朋好友送禮表達心意。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。