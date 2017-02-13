開學日 屏東警方啟動護童專案

13日開學，屏東警方啟動校園護童專案，針對轄內公園、學校等兒童活動頻繁區域提升巡邏密度，校門口也見警察叔叔、阿姨牽著學童手過馬路景象，讓家長好安心。（屏東警方提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月13日

13日開學，屏東警方啟動校園護童專案，針對轄內公園、學校等兒童活動頻繁區域提升巡邏密度，校門口也見警察叔叔、阿姨牽著學童手過馬路景象，讓家長好安心。（屏東警方提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月13日

今天開學，屏東警方啟動校園護童專案，針對轄內公園、學校等兒童活動頻繁區域提升巡邏密度，校門口也見警察叔叔、阿姨牽著學童手過馬路景象，讓家長好安心。

屏東警方今天開始啟動「護童專案」勤務，屏東市民生派出所表示，為保護學童上、下學安全，每週一至週五都編排勤務，維持學校周邊交通秩序，讓學生們能「平安」、「愉快」到校上課。

里港警分局長蘇榮明表示，已要求各分駐派出所與各級學校應建立緊急聯絡窗口，配合學校針對校園安全維護隨時提供必要支援，務必落實與學校的通報機制，協助轄內各級學校安全環境檢測評估，強化校園聯繫及周邊巡察勤務。

開學日上學，警方已在各小學門口維護交通秩序，警察叔叔、阿姨並不時牽起沒有家長陪同的學童的手過馬路，讓家長、老師們看了好安心。

在學校維持交通的民生派出所所長蘇文宏表示，除了讓學童交通安全更添保障，也可向載送學童上學家長宣導遵守道路交通規則觀念，讓用路人行駛學校路段時不要爭先恐後，養成遵守交通規則的習慣。

警方表示，即日起，將加強學校周邊巡查勤務，並主動與轄內各學校連繫，協助校園安全環境檢測及評估，另加強查訪轄內有安全顧慮的精神病患，或者是曾犯妨害性自主、擄人勒贖等治安顧慮人口，機先防處消弭犯罪事件。

警方也建議學校，加強校園安全軟硬體門禁管制措施與錄監系統科技設備，減少治安死角。1060213

(中央社)