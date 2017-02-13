開學日 屏東警方啟動護童專案
今天開學，屏東警方啟動校園護童專案，針對轄內公園、學校等兒童活動頻繁區域提升巡邏密度，校門口也見警察叔叔、阿姨牽著學童手過馬路景象，讓家長好安心。
屏東警方今天開始啟動「護童專案」勤務，屏東市民生派出所表示，為保護學童上、下學安全，每週一至週五都編排勤務，維持學校周邊交通秩序，讓學生們能「平安」、「愉快」到校上課。
里港警分局長蘇榮明表示，已要求各分駐派出所與各級學校應建立緊急聯絡窗口，配合學校針對校園安全維護隨時提供必要支援，務必落實與學校的通報機制，協助轄內各級學校安全環境檢測評估，強化校園聯繫及周邊巡察勤務。
開學日上學，警方已在各小學門口維護交通秩序，警察叔叔、阿姨並不時牽起沒有家長陪同的學童的手過馬路，讓家長、老師們看了好安心。
在學校維持交通的民生派出所所長蘇文宏表示，除了讓學童交通安全更添保障，也可向載送學童上學家長宣導遵守道路交通規則觀念，讓用路人行駛學校路段時不要爭先恐後，養成遵守交通規則的習慣。
警方表示，即日起，將加強學校周邊巡查勤務，並主動與轄內各學校連繫，協助校園安全環境檢測及評估，另加強查訪轄內有安全顧慮的精神病患，或者是曾犯妨害性自主、擄人勒贖等治安顧慮人口，機先防處消弭犯罪事件。
警方也建議學校，加強校園安全軟硬體門禁管制措施與錄監系統科技設備，減少治安死角。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。