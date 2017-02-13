早晚溫差大 竹市府提供服務溫暖街友

入冬最強冷氣團雖已減弱，但早晚溫差很大，新竹市政府社會處持續關懷街友、弱勢族群，經統計，元旦至今已提供510人次服務，將持續給予幫助。

竹市府社會處表示，素有風城之稱的新竹市，每當寒流來襲，體感溫度總比實際氣溫更低，為讓街友不在低溫夜晚受寒，結合竹安公益慈善服務協會等民間團體，針對市區街友出現地區進行訪查，與街友溝通勸說至夜宿場所或可避寒的地點，並了解街友們的身體健康狀況。

社會處指出，除告知街友低溫資訊，也提供臨時夜宿服務及保暖物資，1月1日迄今包括訪視61人次、提供禦寒衣物及熱食78人次及提供夜宿服務371人次，共提供510人次服務。

社會處表示，針對身體狀況不佳的街友，透過消防局及警察局的協助，送往醫院接受治療，而針對於無意願進夜宿的街友，社工員也會確認街友是否有足夠禦寒物品，即時提供睡袋、睡墊、外套、暖暖包等保暖物資，以度過低溫寒流。

此外，社會處已請竹市12個關懷獨居老人團體的志工們，協助關心271名列冊獨居長輩，注意低溫保暖並減少戶外活動，同時也提醒使用保暖電器及瓦斯使用安全，並依長輩需求提供帽子、暖暖包、手套及冬被等保暖物品，並另透過緊急救援系統的廣播，不斷地提醒長輩。

社會處呼籲，市民若發現街友，特別是年老或體弱的，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999服務專線，或通報竹市府社會處。1060213

(中央社)