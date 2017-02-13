因應北韓射彈 美日韓籲安理會緊急諮商

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美國、日本與南韓，今天要求聯合國安理會召開緊急會議，商討因應北韓最近飛彈試射之道。

法新社報導，一名美國駐聯合國代表團的發言人說：「美國以及日本和南韓，已要求就北韓於2月12日發射彈道飛彈一事，召開緊急磋商。」北韓此舉被視為挑戰剛上任的川普政府。

路透社報導，美國預期安理會緊急會議將於13日下午召開。

北韓中央通信社（KCNA）指出，考量對鄰近國家的安全，飛彈採高角度發射。1名南韓軍方消息來源12日表示，飛彈彈道高度達550公里，飛行距離約500公里，落在朝向日本的北韓東岸外海。

北韓表示，這枚飛彈是由固體燃料發動機推進。這是繼去年北韓聲稱試射1枚固體燃料推進的潛射飛彈後，再次試射固體燃料推進的飛彈。

固體燃料發動機能提升彈道飛彈的威力，使其有更大的射程。使用固體燃料的飛彈因灌注燃料時間短，發射前更難以預警。

北韓中央通信社指稱，這次試射驗證「躲避攔截的特點」與「新型飛彈發射車的機動性與操作性」。

美方官員表示，川普及其幕僚將衡量一系列可能的因應措施，包括美國祭出新制裁措施和加強對北韓金融管制、在朝鮮半島與週邊增派海空機艦，並加速在南韓部署新的飛彈防禦系統。

不過官員表示，有鑑於該枚飛彈據信不是一枚洲際彈道飛彈（ICBM），平壤也未發動新的核子試爆，相關因應措施會尋求避免升高緊張情勢。（譯者：中央社陳亦偉）1060213

(中央社)