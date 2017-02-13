朱立倫主持鶯歌八德路拓寬動土

我要評比

朱立倫(中)與市議員蘇有仁及地方里長共同為八德路拓寬工程動土。（陳俊雄攝）

連接桃園八德區興豐路的鶯歌區八德路，因寬度不足容易造成交通事故，經過新北市議員蘇有仁爭取，並與市府共同解決土地問題後，今天(13日)上午在市長朱立倫主持下舉行桃園興豐路 2350 巷口至鶯歌德昌二街道路拓寬工程，以期解決該路段車流壅塞及汽機車爭道問題。

朱立倫市長表示，八德路為聯結鶯歌區及桃園市八德區東西向重要的聯絡道路，市府團隊歷經多次與蘇有仁及軍方用地取得協調，克服難題終取得地方共識取得用地，工程自2月中旬進場施工，工期 120為天。

對於八德路終於得以拓寬，蘇有仁表示相當欣慰，除感謝朱市長對鶯歌建設的關心，也對現場有許多鶯歌民眾前來觀禮表示謝意，他呼籲市府重視鶯歌地區陶瓷工藝園區等建設，促進地方發展。

新北市府表示，八德路道路拓寬工程，拓寬長度約 520 公尺，拓寬後寬度由現況 11 公尺拓寬為公路計畫寬 15 公尺，車道數由原雙向雙車道拓寬雙向 4 車道(2 快 2 慢)，工程經費約3000萬元，用地費約4800 萬元，合計總經費為 7800 萬元，工期為 120 天。

市府指出，工程施作期間，除進行道路拓寬及周邊排水改善，也會實施交通管制，請車輛行經該路段時，配合交管人員引導減速慢行，以確保工程及人員出入安全。

(中時)