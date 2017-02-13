馬公工業及服務業普查所 16日成立運作
105年工業及服務業普查即將展開，馬公市公所將於16日舉行「馬公市工業及服務業普查所」成立揭牌儀式，由市長葉竹林親自揭牌。市長表示，工業及服務業普查資料僅用於公務使用，民眾提供的相關個資絕對保密，請業者安心配合五年一次的全國普查，讓普查結果更精確。
本次澎湖縣普查家數估計有5,520家，以馬公市4,421家最多，普查期間自4月15日至6月15日，將動員工作人員20餘人。有鑑於詐騙事件層出不窮，市長也特別提醒受訪戶要注意普查員的「3不+2會」。3不，係普查員不會洩露個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺；2會，係會配載普查證、會親自遞送致受訪戶函，普查所獲取個別資料，將嚴格保密，請市民安心配合受訪。
依據統計法規定，政府每五年針對工業及服務業進行普查作業，普查工作包含一般概況及經營行業、從業員工與薪資、全年收入、全年支出及年底資產總額、營運數位化(含電子商務)、全年經營特徵及全球化經營等，該項業務由地方政府協助執行。
工業及服務業普查對象包括礦業及土石採取業、製造業、電力及燃氣供應業、用水供應及污染整治業、營建工程業、批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、出版、影音製作、傳播及資通訊服務業、金融及保險業、不動產業、專業、科學及技術服務業、支援服務業、強制性社會安全、教育業、醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業、其他服務業等。
市長葉竹林表示，市民若有任何疑慮，可以撥電話向反詐騙專線(165)或馬公市公所承辦員(9272173-252、255)查詢。
(中時)
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