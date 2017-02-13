在澎湖《遇見．楊貴妃》

繼2016年暑假受到澎湖鄉親們喜愛的《絲路密碼》之後，2017開春，相和樂舞劇坊在文化局的支持之下，再度帶來創團大戲《遇見．楊貴妃》，3月4日晚上7時30分將於澎湖縣演藝廳，再次和澎湖鄉親們相見歡。

相和樂舞劇坊於2012年底創立，開團創作《遇見．楊貴妃》與台北國際藝術村餐坊 TAV Cafe 合作演出；2013年創作《肇事姊妹歪撰》於2014年獲邀至故宮週末夜與彰化員林小劇場演出；2015年為參與第八屆台北藝穗節，完成第三部創作《絲路密碼》，並且於2016年完成南投縣、澎湖縣、花蓮縣、彰化員林、高雄市、新竹縣、宜蘭縣及苗栗縣等各縣市政府演藝廳之巡迴演出；創團大戲《遇見．楊貴妃》，並於2016年參加第九屆台北藝穗節演出。

1260年前，若非馬嵬坡的懸念，楊貴妃的故事還能流傳千載，不斷成為各方史學家、文學家、戲曲藝術家，乃至電視連續劇，爭相著墨的主題嗎 ?

《遇見．楊貴妃》，透過〈冊封〉〈出浴〉〈醉酒〉〈戲笛〉〈霓裳羽衣〉〈驚變〉〈神隱〉等七個舞段，訴說楊貴妃的一生，同時，相和樂舞劇坊開創 穿越 先驅，將現代戲劇融入古典 漢唐舞劇 之中，結合以古典樂器二胡、琵琶、古箏編寫而成的創新東方古典樂音，引領現場觀眾進入大唐盛世的繁華場景。

十年前，隨著音樂作曲家夫婿前往上海工作的青年舞蹈藝術家張琇婷，於上海戲劇學院進修期間，偶然邂逅了「漢唐舞」 一種原本只存在於歷代史籍當中的舞蹈形式；又因為當時夫婿正為崑曲 『長生殿』譜寫新曲，偶然客座進行肢體表現形式指導的她，心裡想著 : 如果楊貴妃的故事，能夠用 漢唐舞 的舞蹈方式表現，一定很美吧 !

為了讓這個心中的小苗開花結果，《遇見．楊貴妃》成為相和樂舞劇坊創團首作，也開啟了青年舞蹈藝術家，希望把這個隱藏在歷史典籍中的藝術瑰寶「漢唐舞」 ，介紹給台灣觀眾的另一段生命歷程。

「漢唐舞」由已故北京舞蹈學院孫穎教授，歷經二十餘年的典籍考究與思考辯證發展而成，由於整體美學概念採取輝煌的漢唐精神為主而名 「漢唐」，典籍內容則橫跨各個朝代，並以明、清以來的戲曲舞蹈形式為基點發展而成。

以美貌著稱的楊貴妃，除了她的美和與唐玄宗的愛情故事之外，她同時身為唐代宮廷音樂家、舞蹈家的才華卻總是被世人所遺忘。

身為一個才華洋溢的女子，在38年的生命歷程中，努力發揮天份的同時，只因相愛的對象是皇帝，捲入帝王之家難以倖免的政治漩渦之中，終讓這段愛情故事以悲劇收場 !

想像沒有成為貴妃的楊玉環，就像今日的鄰家女孩，遇上心目中的白馬王子，步入禮堂之後，同樣發揮音樂舞蹈的天分，相夫教子，會是一番甚麼樣的風景?

為了感謝澎湖鄉親的支持，此次《遇見．楊貴妃》演出，將採自由入座方式入場，期盼每位鄉親，都能遇見自己心中的楊貴妃 !

相和樂舞劇有限公司《遇見．楊貴妃》演出時間地點：106.3.4（星期六）19：30 澎湖縣演藝廳（免票）

相和樂舞劇坊網址 : http://showhoppen.pixnet.net/blog/post/22656295

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