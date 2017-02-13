伊凡卡影響提升 川普會杜魯多聚焦女性勞動力
美國總統川普與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau )13日將參加一場討論女性職場勞動力的圓桌會議，川普女兒伊凡卡也將一同參加，顯見她逐漸升高的政策影響力，她過去便曾強調致力兒童保健的相關議題。
據《美聯社》報導，一名白宮官員表示，兩國元首將展開一個新的專案小組，叫做美國加拿大女性商業領袖-婦女企業家促進會(United States Canada Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs)，杜魯多辦公室將致力討論共同努力的工作，並找出兩國領袖之間的共同利益。
匿名的白宮官員稱，川普的經濟議題將聚焦「確保女性進入職場和留在職場的權益，及探討女性企業家面臨的障礙」。
伊凡卡川普也將參與這次圓桌論壇，她同時也是女性勞動政策的擁護者，先前早已強調女性產假和育兒保健的重要性。
杜魯多此行會晤川普相當重要，由於加拿大對美國商業貿易的倚重，川普則表示計畫修正涉及美加、墨西哥的北美自由貿易協議(North American Free Trade Agreement)。美墨正在協商之際，美國對於加拿大可能無預期地展開側擊依然保持疑慮。
(中時電子報)
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