伊凡卡影響提升 川普會杜魯多聚焦女性勞動力

美國總統川普和他的女兒伊凡卡走在白宮前的草坪上,攝於2017年2月1日。(圖/美聯社)

加拿大總理杜魯多(Justin Terdeau)。(圖/美聯社)

美國總統川普與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau )13日將參加一場討論女性職場勞動力的圓桌會議,川普女兒伊凡卡也將一同參加,顯見她逐漸升高的政策影響力,她過去便曾強調致力兒童保健的相關議題。

據《美聯社》報導,一名白宮官員表示,兩國元首將展開一個新的專案小組,叫做美國加拿大女性商業領袖-婦女企業家促進會(United States Canada Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs),杜魯多辦公室將致力討論共同努力的工作,並找出兩國領袖之間的共同利益。

匿名的白宮官員稱,川普的經濟議題將聚焦「確保女性進入職場和留在職場的權益,及探討女性企業家面臨的障礙」。

伊凡卡川普也將參與這次圓桌論壇,她同時也是女性勞動政策的擁護者,先前早已強調女性產假和育兒保健的重要性。

杜魯多此行會晤川普相當重要,由於加拿大對美國商業貿易的倚重,川普則表示計畫修正涉及美加、墨西哥的北美自由貿易協議(North American Free Trade Agreement)。美墨正在協商之際,美國對於加拿大可能無預期地展開側擊依然保持疑慮。

(中時電子報)