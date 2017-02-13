人們愛自拍，但卻不愛看到自拍照？ (達志影像/shutterstock提供)

在這社交網站發達的時代，又加上人手一機，自拍早已是生活日常，Google曾在2014年做過統計，若僅算安卓用戶的話，每天約產生9300萬張自拍照，甚至「自拍」(Selfie)一詞還在2013年被收入《牛津英語詞典》。

自拍作為時下文化現象，心理學家也想了解人們在自拍、發自拍照、和看自己及別人的自拍時，究竟會是怎樣的想法和感受。而日前德國慕尼黑大學的教授莎拉(Sarah Diefenbach)就特地針對當人們在自拍，與看自拍照時，到底是怎樣的動機和心理狀態進行研究。

在找來238名參與者調查後發現，77%的人經常自拍，為的就是自我宣傳(self-promotion)與自我表露(self-disclosure)，把自拍當作是向別人推銷、介紹自己的一種方式，並藉此希望得到正面回饋。

而儘管77%的研究參與者經常自拍，但值得一提的是，居然有82%參與者表示，他們更希望在社群網站上看到其他照片，而不是自拍照。這一現象相當有趣且令人不解，人們愛自拍、卻又不愛看自拍照？

而探究背後原因，莎拉教授將其歸因於自拍悖論(selfie paradox)的作祟，意即人們認為他人的自拍照，所展現出的是更多自我表露動機、而且不真誠，但對於自己的自拍照，卻認為是一種自嘲且更真誠的表現。莎拉也表示說，「這或許解釋了為何每個人都熱衷於自拍，卻不認為是自戀。」

(中時電子報)