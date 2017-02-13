陳偉殷會球迷 美職棒春訓將起跑
美國職棒大聯盟2017年球季春訓即將開跑，返回邁阿密的台灣左投陳偉殷先與球迷會面，並將於後天正式報到，殷仔有機會再度擔任首戰先發投手。
經過3個多月自主訓練、休息和返台後，陳偉殷回到佛羅里達州邁阿密，準備投入為期1個半月的春訓和熱身賽。殷仔出席11和12日在馬林魚球場舉行的球迷嘉年華，先和球迷打招呼、簽名與合照。
殷仔預計在投捕手報到日，美東時間14日前往春訓場地佛州朱比特（Jupiter）羅傑狄恩球場（Roger Dean Stadium），季前熱身賽將於25日首戰聖路易紅雀隊。
陳偉殷在美國職棒將邁入第6年，殷仔在2016年7月因傷停賽，復健與休息近2個月，防禦率為4.96，5年平均防禦率為3.90。
美職5年期間，穩紮穩打的殷仔先發139場，勝投51，敗投37，共吃下830局，殷仔希望新球季能投到200局。
陳偉殷有機會於美東時間4月3日職棒開賽日，於客場出戰華盛頓國民隊擔任先發投手。1060213
(中央社)
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