三星少主李在鎔：將如實向檢方交代

南韓三星電子副會長李在鎔今天上午，以行賄嫌疑人身分到案接受訊問，在抵達獨檢組辦公樓時迴避守在現場記者們提問，他僅表示，將如實交代並配合調查。

南韓電視台在現場直播，李在鎔於上午9時25分許，以行賄嫌疑人身分抵達獨檢組辦公樓。這是獨檢組1月16日向法院申請逮捕被駁回後，時隔1個月再次傳喚李在鎔。

負責調查總統閨蜜崔順實壟斷國政醜聞案的南韓獨立檢察組，今天傳喚李在鎔，全面調查他涉嫌向總統朴槿惠和崔順實行賄。

獨檢組於1月16日向首爾中央地方法院申請逮捕李在鎔，指控李在鎔涉嫌違反「特定經濟犯罪加重處罰法」的「行賄罪」和「關於在國會陳述和鑒定法律」的「偽證罪」，但法院於1月19日駁回了獨檢組的申請。1060213

(中央社)