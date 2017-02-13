女私處衛生護墊藏毒品 紀淑如鷹眼揪出
戴姓女子發生車禍被處理的員警查獲毒品，被帶回偵辦時神情仍十分緊張，鳥松分駐所所長紀淑如察覺有異，進一步搜查分別在戴女胸罩海棉墊內和私處衛生護墊內查獲毒品。
高雄市警察局仁武分局今天表示，戴女在鳥松區中正路發生車禍，警員獲報趕往處理發現她精神委靡、神情異常，進一步查出她是治安顧慮人口，有多次涉嫌毒品及槍砲案。
兩名男員警搜查戴女車上物品，發現皮包內有安非他命等違禁物，當場將戴女逮捕帶返派出所，與女警詳細搜索戴女身上及車上所攜帶物品，查獲100多顆一粒眠、2小包海洛因。
由於戴女仍神情緊張，坐立不安，一直要求上廁所，且眼神飄浮不定，紀淑如察覺不對勁，再次搜索戴女，果然先於戴女內衣胸罩海棉墊內發現1小包海洛因，又於私處衛生護墊查獲黏有4顆一粒眠。
警方表示，經員警前後多次搜查，戴女共被警方查獲海洛因3小包，安非他命2小包及一粒眠120顆，研判戴女曾遭警方搜查了解員警搜索身體方式，才將毒品刻意藏於私密處。
戴女向警方供稱毒品是向朋友購買或獲贈，疑因使用過量精神恍惚導致車禍。
警詢後，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。1060213
(中央社)
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