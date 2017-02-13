周錫瑋傳回鍋選新北 「上山打虎」再被提

周錫瑋當年前往林口嘉寶村洪家羊舍巡視，看著滿地疑似遭「老虎」咬死的羊隻。（中時資料照／張君豪攝）

前台北縣長周錫瑋，近日被指參選新北市長「幾成定局」，此事引起藍綠以及許多民眾的關注，不少人討論起周當年的政績，其近10年前廣受爭議的「打虎事件」也被提起。

這起事件發生在2007年6月，林口山區某羊場有多隻羊遭咬死，一名印尼女外勞自稱親眼目睹犯案者為老虎；時任台北縣長的周錫瑋於是帶著員警、防疫所人員等30多人組成「打虎部隊」上山，結果一無所獲。

沒想到後來案情大逆轉，羊場主人表示犯案的是三隻野狗，自己還逮到其中一隻「現行犯」；此後，這件事就遭到不少好事之人拿來嘲諷，甚至戲稱周錫瑋本來想當武松，沒想到卻成了周處。

儘管包括打虎事件在內，周錫瑋有不少爭議，可仍有網友為其平反，表示他任內做了不少事，像是規劃新莊中港大排、淡水河整治截彎取直，只不過都被後人收割；但也有人認為，周淡出政壇已久，恐不復當年之勇。

(中時電子報)