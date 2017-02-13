立院拚年金改革 下周先審考試副院長同意權

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民進黨立院黨團總召柯建銘(左)表示，希望考試院經討論後，能在三月底把年金改革版本送到立法院審查。（方濬哲攝）

立法院本周五將開議，除了對行政院長林全的總質詢外，另一重點就是行使考試院保訓會主委李逸洋為考試院副院長、台北大學法律學系教授陳慈陽為考試委員的同意權。立法院長蘇嘉全今日召集朝野協商，朝野同意下周一先舉行公聽會，下周三對李陳兩人同意權案進行審查，詢答採即問即答方式進行，審查完畢後，下周五進行同意權案投票表決。

民進黨立院黨團總召柯建銘會後表示，希望考試院經討論後，能在三月底把年金改革版本送到立法院審查。不少團體仍對年金改革有意見，揚言包圍立法院抗議，對此柯建銘說，外界有不同意見，但希望大家都要共同承擔。

(中時)