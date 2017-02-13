生活瑣事常鬧輕生 女子跳5樓幸輕傷
今（13）日上午6時30分許，新北市警、消獲報板橋區四川路2段巷內有女子跳樓，警消人員到場時，38歲方姓女子已由5樓跳下，跌落1樓鐵皮遮雨棚上，經救難人員搬運救下，緊急送亞東醫院治療，所幸無名顯外傷，意識清楚，沒有生命危險，家屬已趕至醫院照料。
與方女同居的33歲楊姓男友向警方表示，兩人經常為生活瑣事爭吵，女友曾多次意圖跳樓，但都被他適時攔下，今天凌晨，2人又發生爭執，女友趁他不注意，突然衝出陽台跳下。
★珍惜生命，再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
關鍵字：跳樓
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。