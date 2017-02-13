生活瑣事常鬧輕生 女子跳5樓幸輕傷

今（13）日上午6時30分許，新北市警、消獲報板橋區四川路2段巷內有女子跳樓，警消人員到場時，38歲方姓女子已由5樓跳下，跌落1樓鐵皮遮雨棚上，經救難人員搬運救下，緊急送亞東醫院治療，所幸無名顯外傷，意識清楚，沒有生命危險，家屬已趕至醫院照料。

與方女同居的33歲楊姓男友向警方表示，兩人經常為生活瑣事爭吵，女友曾多次意圖跳樓，但都被他適時攔下，今天凌晨，2人又發生爭執，女友趁他不注意，突然衝出陽台跳下。

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(中時)