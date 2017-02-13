馬英九案 黃世銘遭告發偽證
立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密，全案仍在台北地院審理。律師黃帝穎今日指控，前檢察總長黃世銘日前開庭時當庭翻供，否認受馬英九指示而二度洩密，與先前說法矛盾，也與高等法院確定判決認定的事實不同，今向台北地檢署告發黃世銘涉嫌偽證罪。
引爆9月政爭的司法關說案，特偵組意外發現時任立法院長王金平，涉替柯建銘關說，柯建銘得知特偵組查關說案，還有黃世銘曾兩度到官邸面報馬，分採告訴及自訴，怒告馬、黃涉嫌洩密和教唆洩密，黃世銘已被判刑1年3月，可易科罰金確定。
黃帝穎今日表示，高院確定判決指出，馬英九2013年9月1日凌晨，針對黃世銘提出的關說案件專案報告，認為其中有無通聯記錄、有無監聽內容有所疑義，因此指示隨行祕書以電話聯繫黃世銘，並邀約黃世銘當日中午於官邸說明，黃世銘旋即指示特偵組組長楊榮宗修改專案報告。
黃帝穎指出，黃世銘上月11日以證人身分出庭，卻改口稱未受馬英九指示，證詞前後不一，且違反經驗法則。黃帝穎說，「如果沒人指示，黃世銘會要楊榮宗更改報告？怎麼會突然夢到要改報告，隨後二度赴官邸洩密？」
黃帝穎認為，黃世銘的證詞違反經驗法則，也與馬英九祕書林有振證詞兜不攏，更與高院判決事實不一，包含前檢察長凌博志在內，社會普遍質疑其為馬前總統脫罪而不擇手段，希望北檢依法追訴，維護人民對司法公正的信任。
(中時)
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