鳥兒們黏踢踢 動物園氣氛甜蜜

14日就是西洋情人節，北市動物園生態鳥園呈現浪漫氛圍，黑頸天鵝成雙成對各自窩在一塊，形影不離。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年2月13日

14日就是西洋情人節，北市動物園生態鳥園呈現浪漫氛圍，圖為黑袖鴿成雙成對窩在一塊，形影不離。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年2月13日

14日就是西洋情人節，北市動物園生態鳥園呈現浪漫氛圍。圖為美洲木鴨，原本不分性別成群活動，最近已兩兩分群、配對，無論雌木鴨走到哪裡，雄木鴨總亦步亦趨在後頭守衛著。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年2月13日

明天就是西洋情人節，北市動物園生態鳥園呈現浪漫氛圍，鳥兒們兩兩「黏踢踢」，競相放閃。

北市動物園生態鳥園內的鳥兒們各自為了繁殖工作做準備，剛好明天是西洋情人節，兩兩帶開「黏踢踢」的景象，替生態鳥園增添浪漫氛圍，動物園發言人曹先紹笑說，歡迎民眾到動物園感受一下甜蜜氣息。

曹先紹說，現在已經可聽到雄青鸞「窩～屋喔～」的求偶鳴叫聲，也可以看到雄藍孔雀撐起漂亮的雀屏，只為求得雌藍孔雀青睞景象。

還有美洲木鴨，原本不分性別成群活動，最近已兩兩分群、配對，無論雌木鴨走到哪裡，雄木鴨總亦步亦趨在後頭守衛著。而綠簑鴿、黑袖鴿、粉紅背鵜鶘、黑頸天鵝也成雙成對各自窩在一塊，形影不離。1060213

(中央社)