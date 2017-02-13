疑黃世銘翻供護馬英九 民團告發涉偽證
永社理事黃帝穎等人認為前檢察總長黃世銘在關說案當庭翻供否認前總統馬英九指示二度洩密，今天赴台北地檢署告發黃世銘涉嫌偽證罪。
黃帝穎指出，立法委員柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密案，台北地方法院1月11日開庭，黃世銘出庭作證，證稱未受指示等語，證詞與馬英九隨行祕書林有振證詞兜不攏。
黃帝穎比對黃世銘被控洩密案遭判決定讞的判決書後，認為黃世銘在法庭作證明顯翻供，因此今天赴台北地檢署告發黃世銘涉嫌偽證罪，要求台北地檢署依法追訴。1060213
(中央社)
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