南韓歌手MC夢16日發表新曲

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南韓Hip-Hop歌手MC夢（本名申東泫）與作曲家金建宇合作新曲「創可貼」，將於16日發布。

南韓「亞洲經濟」報導，新曲「創可貼」是一首感性的嘻哈歌曲，講述為了愛人假裝幸福的心情。

MC夢所屬經紀公司Dream T娛樂表示，MC夢此次只發表新曲，不會進行任何電視宣傳活動。

MC夢曾被媒體披露「以拔掉多顆不必拔的牙齒來逃避兵役」，雖經法院判決「無嫌疑」，但他仍以「反省自肅」的心情，儘量避免在電視機前亮相。

去年，MC夢在未進行任何電視宣傳的情況下，憑藉「U.F.O」取得不錯的銷量，此次新曲也令歌迷十分期待。1060213

(中央社)