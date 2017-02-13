葛萊美紅毯直擊 女神卡卡中空裝超吸睛

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第59屆葛萊美音樂獎頒獎典禮今天登場，紅毯現場眾星雲集，英國鐵肺歌姬愛黛兒穿著一襲軍綠色禮服驚豔歌迷，美國歌手女神卡卡則以坦胸露肚勁裝現身，群星爭艷超吸睛。

法新社與「時尚雜誌」（Vogue）報導，愛黛兒（Adele）身穿紀梵希（Givenchy）打褶鮮綠色及地長裙，巧妙勾勒出腰身，將一頭長髮盤起，外加她招牌貓眼妝，渾身流露優雅氣息。

一向以「搞怪」聞名的女神卡卡（Lady Gaga）則身穿黑色「中空裝」現身紅毯，搭配膝上皮靴與黑色短褲，性感又不失個人風格。

已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）之女芭莉絲（Paris Jackson），如今已滿18歲，她以一襲多彩無袖禮服展現年輕活潑的穿衣風格，微露蠻腰，頗受好評。

凱蒂佩芮（Katy Perry）則身穿銅色亮片高領上衣，搭配淡粉色羽毛長裙，全身上下由時尚鬼才湯姆福特（Tom Ford）一手包辦。

時人雜誌（People）報導，美國歌手凱莉安德伍（Carrie Underwood）也不遑多讓，選穿豔紅禮服，胸前中空小露性感。（譯者：中央社周莉芳）1060213

(中央社)