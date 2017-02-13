川普心理不對勁？據說連共和黨人也擔心

我要評比

美國民主黨聯邦參議員佛蘭肯（Al Franken）今天宣稱，他在參議院的共和黨籍同事「有些」曾私下表示，總統川普（Donald Trump）的「心理不太對勁」。

美聯社與英國「衛報」（The Guardian）報導，明尼蘇達州選出的佛蘭肯告訴美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目，「有些」共和黨人這麼懷疑，「不是大多數，而是有些人」。

佛蘭肯說，大家之所以這麼擔心，是因為「他說很多謊，他說的很多事不是事實。我想，那就等同於說謊」。

佛蘭肯列舉川普幾個沒有根據的發言，像是川普表示，如果沒有300到500萬非法移民投票給民主黨對手希拉蕊‧柯林頓，總統大選時他就會贏得普選票等等。

佛蘭肯說：「你知道的，正常來說，美國總統不會這樣，其實人都不會這樣。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060213

(中央社)