國3彰化段5輛車追撞 交通已恢復正常

國道3號北上206km彰化路段今天上午發生追撞車禍，1輛小貨車和3輛小客車、1輛砂石車發生追撞，無人傷亡。

國道警方指出，上午發生車禍後，曾一度造成該路段塞車，不過目前交通已恢復正常。

國道警方指出，小貨車先翻覆，後方的車輛反應不及，3輛小客車以及1輛砂石車發生追撞，有4人受傷，送醫後已無大礙，至於事故原因以及經過仍在調查中；而受到這起車禍影響，國道3號霧峰交流道也因而塞車，不過交通已在上午10時恢復正常。1060213

(中央社)