美最高水壩洩洪道恐崩 下游居民急撤

在有關單位今天指出輔助洩洪道有立即崩塌的危險後，住在全美最高水壩下游、鄰近加州北部歐羅維里（Oroville）的居民被下令即刻緊急撤離。

路透社與洛杉磯時報報導，標特郡警局（Butte County Sheriff）於一則貼在社群媒體的聲明說：「已下令立即從歐羅維里低窪與下游地區撤離。這不是演習」。

加州水資源部於美西時間下午4時30分在推特指出，洩洪道「預料會在1小時後失效」。

在發現洩洪道內有一大塊混凝土流失後，加州相關單位與工程師從9日起即小心釋放歐羅維爾湖水壩內的水。水壩距沙加緬度（Sacramento）北方約105公里，且就位於人口超過1萬6260人的歐羅維里市上游東側。

建於1962到1968年的歐羅維里水壩有230公尺高，是全美最高的水壩，比著名的胡佛水壩還高12公尺。1060213

(中央社)