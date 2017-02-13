隱匿禽流感疫情不報 防檢局：重罰且一毛不賠

2月11日，台南六甲一處火雞場爆發禽流感疫情，動保處採樣後全面消毒。（動保處提供）

H5N6禽流感傳出全台至少有三處禽場都有確診病例，國民黨團今天上午召開記者會要求把禽流感拉高到國安危機的等級；有學者專家質疑政府反應慢半拍，其中可能還涉及業者隱匿不報，農委會防檢局動物防疫組長彭明興今表示，若有隱匿不報的情形，依法可開罰5至100萬，且經確診為禽流感疫情被撲殺後，「一毛都不會賠。」

彭明興表示，一般正常一天3至5隻家禽死亡屬正常，但如果每天10幾隻、20幾隻、30幾隻陸續死亡則為異常，農民應該主動通知防檢局及相關單位。

彭明興也指出，各地禽場若有死亡都會送到當地化製廠處理，防檢局也都有專人在化製廠每天把關，查禽場送來的量有無異常，也因此有些人會不敢送化製廠，直接丟到河裡，去年12月就在雲林透過警方逮到非法棄置雞屍體的，棄置的死雞都送驗調查有無禽流感。

國民黨團書記長王育敏表示，應該成立跨縣市機制，加強各地的機制，稽查頻率高，農民也會比較謹慎，畢竟隱匿才是最大漏洞，防檢局應該主動巡查。國民黨團副書記長陳宜民也建議，目前各地有辦法篩檢禽流感的大學都只能做到初篩，確診還是必須送到淡水家畜試驗所才可以做，南部如果能設立檢驗中心可以確診是非常重要的。

(中時)