最大公約數 朱壽騫任宜蘭副縣長

宜蘭副縣長原傳出由前教育處長吳清鏞（左一）出任，但最後敲定人選是前體委會副主委朱壽騫，圖為2013年朱壽騫任全中運總顧問，因為全中運在宜蘭舉辦，他與吳清鏞、時任宜蘭縣長林聰賢（左二）赴龜山島迎接聖火。（資料照片／李忠一攝）

宜蘭縣副縣長人選引來各方高度關注，傳出人選是前教育處長吳清鏞後，民進黨宜蘭縣黨部撂下重話，認為副縣長條件之一必須具有民進黨籍，為了府會和諧，以及考量全國運動會的舉辦，宜蘭縣政府今天（13日）宣布，由前體委會副主委朱壽騫出任副縣長。

朱壽騫資歷豐富，曾擔任全中運總顧問等職，他也具有民進黨籍，是縣府與黨部的最大公約數，68歲的朱壽騫是國立台灣體育運動大學碩士，曾任興中國中教師兼總務主任、宜蘭縣體育會總幹事、理事長、宜蘭縣政府縣政顧問、行政院體育委員會副主委等職，現職為行政院政務顧問、宜蘭縣體育運動發展基金會董事長。

朱壽騫表示，昨天晚上與縣長懇談許久，才確定出任副縣長，他首要工作就是辦好全國運動會。他坦言，全國運動會「現在還有點冷」，必須激起縣民的熱誠。

他指出，除了全國運動會外，副縣長的責任就是輔佐縣長。由於朱壽騫年齡68歲，代理縣長吳澤成71歲，年齡大引發議論，但朱壽騫表示，他是學體育出身，體力還很好，可勝任很多工作，會全力往前衝。

吳澤成表示，剩下的任期不到2年，縣政團隊不容懈怠，也不會有所謂的看守期與過渡期，副縣長人選是以能夠順利推動縣政為前提，用人唯才，以工作業務考量為主，以人民福祉為第一優先。朱壽騫出任副縣長，縣府預計在16日上午9時30分舉行布達暨宣誓典禮。

(中時)