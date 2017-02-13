最大公約數 朱壽騫任宜蘭副縣長
宜蘭縣副縣長人選引來各方高度關注，傳出人選是前教育處長吳清鏞後，民進黨宜蘭縣黨部撂下重話，認為副縣長條件之一必須具有民進黨籍，為了府會和諧，以及考量全國運動會的舉辦，宜蘭縣政府今天（13日）宣布，由前體委會副主委朱壽騫出任副縣長。
朱壽騫資歷豐富，曾擔任全中運總顧問等職，他也具有民進黨籍，是縣府與黨部的最大公約數，68歲的朱壽騫是國立台灣體育運動大學碩士，曾任興中國中教師兼總務主任、宜蘭縣體育會總幹事、理事長、宜蘭縣政府縣政顧問、行政院體育委員會副主委等職，現職為行政院政務顧問、宜蘭縣體育運動發展基金會董事長。
朱壽騫表示，昨天晚上與縣長懇談許久，才確定出任副縣長，他首要工作就是辦好全國運動會。他坦言，全國運動會「現在還有點冷」，必須激起縣民的熱誠。
他指出，除了全國運動會外，副縣長的責任就是輔佐縣長。由於朱壽騫年齡68歲，代理縣長吳澤成71歲，年齡大引發議論，但朱壽騫表示，他是學體育出身，體力還很好，可勝任很多工作，會全力往前衝。
吳澤成表示，剩下的任期不到2年，縣政團隊不容懈怠，也不會有所謂的看守期與過渡期，副縣長人選是以能夠順利推動縣政為前提，用人唯才，以工作業務考量為主，以人民福祉為第一優先。朱壽騫出任副縣長，縣府預計在16日上午9時30分舉行布達暨宣誓典禮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。