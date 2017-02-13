網爆陳小春出軌 應采兒：你相信嗎？

網爆陳小春出軌，應采兒今早發文：「你相信嗎？」撇清婚變謠言。

銀色夫妻檔陳小春、應采兒結婚7年，育有3歲Q兒Jasper，陳小春是出了名的疼老婆，夫妻倆婚後感情甜蜜，幸福家庭生活讓人稱羨，不過近日微博卻爆出陳小春出軌，對此，應采兒今早則發文：「你相信嗎？」

微博帳號「狗仔大聖」昨在微博寫下：「你們要的出軌...已經拍到，周一見，16：00放料」，並放話早上10點預告，發文一PO出就引發討論，網友依據蛛絲馬跡，推測事件主角可能是陳小春，對此，應采兒今早則寫下：「聽說我老公出軌了，10點預告？你相信嗎？狗仔辛苦了...」，撇清婚變謠言。

(中時電子報)