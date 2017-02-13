網球》19歲超級新秀小祖維瑞夫 與兄聯手一日兩冠

德國19歲新星小祖維瑞夫。(美聯社資料照)

德國網壇19歲新星小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，13日在ATP法國蒙彼利埃網賽撂倒2度冠軍地主好手加斯奎特(Richard Gasquet)，捧起生涯第2座ATP單打冠軍，同時他男雙更聯手哥哥大祖維瑞夫(Mischa Zverev)，一日雙冠。

世界排名第21的小祖維瑞夫，是目前ATP單打前50大最年輕球員，曾在1月於澳洲的霍普曼盃拍落「瑞士特快車」費德勒，澳網更與14座大賽冠軍「蠻牛」納達爾鏖戰5局，而他的親哥哥大祖維瑞夫，同樣在澳網男單16強上演驚奇，擊敗當今球王莫瑞。

小祖維瑞夫上一次拿下ATP單打冠軍是去年9月，當時他拍落3度大賽冠軍「瑞士二哥」瓦林卡，捧起生涯首座ATP冠軍。這回法國蒙彼利埃網賽，小祖維瑞夫7比6 (4)、6比3阻止加斯奎特第15度封王機會。

(中時電子報)