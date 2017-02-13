暖冬效應 小兒病毒性腸胃炎爆增5成
今年冬春之交，病毒性腸胃炎肆虐，中國醫藥大附設醫院急診室醫師陳德慶指出，由於暖冬效應，去年11月迄今，兒科急診發現病毒性腸胃炎患者比起去年同期爆增5成，其中3到4成是幾乎是一人得病全家中獎。由於這類型病毒都是口糞傳染，建議家中只要有人一出現腸胃症狀，應認真消毒和暫時隔離生病的小朋友，以免疫情在家中擴散。
大年初三3歲的白小弟因狂吐、連喝水就會吐，爸爸帶他到急診，一問之下爸爸早就發作治癒，5歲的哥哥幾天前也吐到無法進食，已在診所就醫，逐漸好轉，但弟弟發作時吐得嚴重，只好帶到急診就醫，媽媽在晚上一樣開始嘔吐、發燒和腹瀉也在急診，從症狀判斷應是諾羅病毒感染，幸弟弟經止吐劑、輪液治療，並給予腸胃藥，經半天治療就已慢慢好轉，沒有再吐、可以進食喝水。
陳德慶指出，今年是個暖冬，加上流感疫苗的接種率提高且疫苗保護力也很好，所以這個冬天的流感疫情減緩了很多。但因氣溫較高，從去年11月開始迄今，病毒性腸胃炎患者就爆增5成，兒科急診中有3到4成是這類型病人，其中又以諾羅、輪狀病毒最多。
醫師呼籲，病毒性腸胃炎是糞口傳染，傳染力強，一人得病全家都會陸續被感染，來得又兇又猛，值開學季，又是病毒交互感染旺季，病毒性腸胃炎是典型的病從口入，因此，要預防病毒性腸胃炎就是做好手部清潔和環境清毒，避免手部接觸到病毒後再送進嘴巴裡。有一點必須特別注意，酒精對病毒性腸胃炎的預防效果不好，應該要使用較高濃度的漂白水才能確實殺死病毒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。