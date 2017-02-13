暖冬效應 小兒病毒性腸胃炎爆增5成

今年冬春之交，病毒性腸胃炎肆虐，中國醫藥大附設醫院急診室醫師陳德慶指出，由於暖冬效應，去年11月迄今，兒科急診發現病毒性腸胃炎患者比起去年同期爆增5成，其中3到4成是幾乎是一人得病全家中獎。由於這類型病毒都是口糞傳染，建議家中只要有人一出現腸胃症狀，應認真消毒和暫時隔離生病的小朋友，以免疫情在家中擴散。

大年初三3歲的白小弟因狂吐、連喝水就會吐，爸爸帶他到急診，一問之下爸爸早就發作治癒，5歲的哥哥幾天前也吐到無法進食，已在診所就醫，逐漸好轉，但弟弟發作時吐得嚴重，只好帶到急診就醫，媽媽在晚上一樣開始嘔吐、發燒和腹瀉也在急診，從症狀判斷應是諾羅病毒感染，幸弟弟經止吐劑、輪液治療，並給予腸胃藥，經半天治療就已慢慢好轉，沒有再吐、可以進食喝水。

陳德慶指出，今年是個暖冬，加上流感疫苗的接種率提高且疫苗保護力也很好，所以這個冬天的流感疫情減緩了很多。但因氣溫較高，從去年11月開始迄今，病毒性腸胃炎患者就爆增5成，兒科急診中有3到4成是這類型病人，其中又以諾羅、輪狀病毒最多。

醫師呼籲，病毒性腸胃炎是糞口傳染，傳染力強，一人得病全家都會陸續被感染，來得又兇又猛，值開學季，又是病毒交互感染旺季，病毒性腸胃炎是典型的病從口入，因此，要預防病毒性腸胃炎就是做好手部清潔和環境清毒，避免手部接觸到病毒後再送進嘴巴裡。有一點必須特別注意，酒精對病毒性腸胃炎的預防效果不好，應該要使用較高濃度的漂白水才能確實殺死病毒。

(中時)