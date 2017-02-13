228連假 新北路邊收費時間調整

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228連假即將到來，新北市調整路邊停車場收費時間，平日收費路段包括板橋、土城、中和、永和、新店、新莊、林口、五股、泰山、三峽、樹林、蘆洲、三重、淡水、汐止、深坑等行政區平日收費路段18日補上班日正常收費，25日（星期六）至2月28日(星期二)連續假期間停止收費。

而假日收費路段包括板橋、土城、金山、新莊、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑等觀光及商圈區域之假日收費路段調整為18日(星期六)停止收費，25日（星期六）至2月28日（星期二）維持正常收費。

交通局提醒，如果在收費期間收費路段停車，離開時卻未見繳費通知單，可於停車隔日起15天內（繳費期限內），利用行動支付APP或利用全國繳費網、交通局路邊停車費查詢服務網（http://www.traffic.ntpc.gov.tw）或至各大超商代收處所利用多功能訊息機查詢、列印繳費通知單，亦可利用交通局免付費電話（0800-007-550）查詢停車情形。

(中時)