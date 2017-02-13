驚！1句氣話換來5天瘋人院
家在美國加州柯汶納市的華裔女人劉小姐，因在電話中和高中朋友起了爭執情急之下，劉小姐表示：「我再也不理妳了！」隨口再加一句：「我好生氣，自殺算了」。結果，警方接到報警，將她逮送到精神健康看護中心，監管五天，讓聖誕假期全毀了。
據美國《世界日報》報導，劉小姐「根本沒想要傷害自己，也完全沒有想到朋友會去報警」，氣頭上一句話，竟惹來五天精神病監管。劉小姐的家人得知消息，馬上前往精神看護中心，向警方和院方說明劉小姐沒有精神疾病問題，只是氣話一句，希望獲釋離開精神看護中心，但不被允許。
劉小姐在精神看護中心期間，身上物品全被收走，家人送來書本也不能是硬書皮，看護中心拒絕外來食品，確保消除劉小姐自殺隱患。中心每小時會打開房門檢查，當時12月天氣冷，但只能蓋薄毯子，確保護士能夠看清你的身形，防範任何自殘行為。
劉小姐明白自己被警察送錯了地方，但只能忍氣吞聲，一切遵守規定，每天「還得跟著吃藥」，護士都得嚴格檢查有無確實服用，要求翻轉舌頭檢查。劉小姐深怕「如果我抗拒，很可能真的會被當成瘋子」。
劉小姐5天後，即新年前夕出院回到正常人生活。不過，她被要求至少五年不能購買槍枝；及在未來某些文件或法律事務上需聲明有過被精神看護經歷。
(中時電子報)
文章來源：世界日報
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