2月13日中視新聞午間新聞搶先看
今天2月13日的中視午間新聞搶先看：
《禽流失控 疫「禽」擴大 林全14:30主持防疫》
台南火雞場近4千隻火雞暴斃，感染了會傳人的H5N6，東西部禽流感H5N6 都淪陷， 專家憂心怕恐還有未爆彈。人體若被感染，一開始會有發燒、咳嗽等類流感症狀，提醒民眾提高警覺.
《日增2度 寒流漸減弱 今起每天回溫2℃》
今日寒流逐漸減弱，高溫將比昨天回升2、3度，夜晚及清晨輻射冷卻影響, 各地氣溫仍低，週二北台灣白天高溫約可回升至20度以上，中南部可達23至25度，但日夜溫差大。
《韓北極星 北韓宣稱 北極星2號試射成功》
北韓證實已成功發射一枚新型中程彈道飛彈「北極星二號」。北韓聲稱，在領導人金正恩視導下，「北極星二號」於12日發射，金正恩坐鎮發射基地，親自指揮試射成功。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。