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2月13日中視新聞午間新聞搶先看

今天2月13日的中視午間新聞搶先看：

《禽流失控 疫「禽」擴大 林全14:30主持防疫》

台南火雞場近4千隻火雞暴斃，感染了會傳人的H5N6，東西部禽流感H5N6 都淪陷， 專家憂心怕恐還有未爆彈。人體若被感染，一開始會有發燒、咳嗽等類流感症狀，提醒民眾提高警覺.

《日增2度 寒流漸減弱 今起每天回溫2℃》

今日寒流逐漸減弱，高溫將比昨天回升2、3度，夜晚及清晨輻射冷卻影響, 各地氣溫仍低，週二北台灣白天高溫約可回升至20度以上，中南部可達23至25度，但日夜溫差大。

《韓北極星 北韓宣稱 北極星2號試射成功》

北韓證實已成功發射一枚新型中程彈道飛彈「北極星二號」。北韓聲稱，在領導人金正恩視導下，「北極星二號」於12日發射，金正恩坐鎮發射基地，親自指揮試射成功。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)