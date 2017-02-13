二十一名飛行員樂團 穿內褲領葛萊美獎

二十一名飛行員樂團（Twenty One Pilots）上台領第59屆葛萊美獎最佳流行二重唱/團體獎時，興奮地將西裝褲脫掉只剩內褲，與觀眾坦誠相見。

美聯社和紐約「每日新聞」（Daily News）報導，兩人組合二十一名飛行員樂團得知獲獎後將褲子脫掉，衝上台領獎。他們以歌曲「Stressed Out」得獎。

他們說，會這麼做是因為他們在家中看葛萊美獎時，都是穿著內褲，期盼如果有朝一日他們站到這個舞台上，還是要穿著內褲上台領獎。

在他們之後上台的主持人詹姆士柯登（James Corden）也穿著四角褲上台。他說，他也曾經發誓如果有機會當葛萊美獎的主持人，他要只穿一條內褲主持。（譯者：中央社陳昱婷）1060213

(中央社)