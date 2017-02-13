核廢料場址 陳光復：任內不可能

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核廢料最終處置場選址，台電核廢又相中澎湖無人島，澎湖縣長陳光復今天斬釘截鐵說，在其任內，任何時刻，「是不可能的代誌」，要求中央不要再考慮澎湖。

媒體報導，台電去年提出在無人島設置集中式貯存設施方案，獲經濟部贊成，經半年調查，台電篩選出四個候選場址。據了解，這四個無人島候選場址分別落於基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內。

陳光復明白的說，核廢料最終處置埸選址，談了20多年，每次澎湖無人島都有份，這是不可能的。

陳光復說，核廢料污染是幾萬年的事，澎湖擁有的是世界最美麗海灣，又是玄武岩世界遺產的潛力點，全面發展觀光所在，對於每次核廢選址，希望中央不用考慮澎湖，任何一個時間都不可能存在。1060213

(中央社)