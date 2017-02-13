情人節甜點吃太多 記得運動消耗熱量

我要評比

明天是情人節，情侶可能相約吃大餐、下午茶。專家提醒，下午茶隱含高熱量食物，建議多選有水果、蔬菜的食材，如果真的吃太多，飯後記得多運動。

衛生福利部國民健康署今天建議，想過浪漫又健康的情人節，享用美食有健康3招，「選天然，少精緻」、「聰明挑，看標示」、「共分享，更健康」。

根據國健署分析市售常見甜點熱量，99公克的巧克力蛋糕，每份熱量365大卡，相當於1.3碗白飯，糖含量就有26公克。以60公斤民眾來說，吃一份巧克力蛋糕就要慢跑45分鐘才消耗的掉。

其他高熱量的甜點，還有雞蛋牛奶捲、特濃起司塔、抹茶草莓捲、法式布蕾派等。

國健署社區健康組長林莉茹受訪時表示，民眾過節難免會享用大餐、甜點，但兼顧健康，下午茶選擇應該多元。如吃到飽餐廳，可多選擇沙拉吧、水果區；選擇甜點也應選有水果的組合，如以水果塔取代熱量超高的特濃起司塔。

林莉茹表示，最快的方法應該是看甜點有沒有標示出熱量、脂肪和糖含量，經過簡單換算，可以找出熱量最低的選擇。如果真的想吃很多樣，也可以大家一起分享，分散熱量；如果真的吃太多，最好飯後多運動。

國健署建議，每天應攝取2到4份水果（1份水果約1個拳頭大小），或挑選餐點中搭配顏色豐富的各色蔬菜，每天應攝取3份蔬菜（1份蔬菜煮熟後約半碗）。

蔬果含豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸道蠕動、增加飽足感、改變細菌叢生態等，且水果所含維生素C可促進膠原蛋白的形成，幫助養顏美容，讓肌膚水噹噹。1060213

(中央社)