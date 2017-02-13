葛萊美音樂獎 大衛鮑伊5項提名全中獎

已故英國搖滾傳奇大衛鮑伊（David Bowie）遺作「黯黑秘星」（Blackstar），今天在第59屆葛萊美音樂獎5項提名全中獎。

法新社報導，大衛鮑伊來自英國，後來移居美國，他生前音樂成就雖多次在祖國獲表揚，卻不受葛萊美獎青睞。

不過最後一張專輯「黯黑秘星」在本屆葛萊美大放異彩，入圍5項全中，包括最佳專輯包裝、最佳非古典專輯策劃、最佳搖滾歌手、最佳另類音樂專輯獎、以及最佳搖滾歌曲。

參與「黯黑秘星」製作的爵士薩克斯風演奏家唐尼麥卡席林（Donny McCaslin）今天身穿「黯黑秘星」T恤，代表大衛鮑伊上台領獎時相當感性。

麥卡席林說：「我因為認識了他，成為更好的藝人以及更好的人。」

他也形容大衛鮑伊是溫暖的人，以及才華洋溢的藝人。他透露，大衛鮑伊於合作期間曾在電子郵件中說，「我自心臟病發作後，從來沒擁有過這麼多樂趣」。

路透社報導，這是大衛鮑伊首度獲得音樂類獎項。他2006年榮獲葛萊美終身成就獎，且因1支1985年影片獲得1獎，但一生從未因為個人專輯或歌曲得獎。（譯者：中央社盧映孜）1060213

(中央社)