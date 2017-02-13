藍黨魁選舉連署起跑 5強陣營領連署書
中國國民黨主席選舉今天開始連署，除了北農總經理韓國瑜親自到中央黨部領取連署書表格，黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢皆派代表領取。
國民黨主席改選5月20日進行投票，這次連署時間提前，中央黨部上午將國民黨主席選舉候選人連署書上傳官網，各陣營可自行下載，連署書上需填寫姓名、黨證字號，並簽名或蓋章。
詹啟賢競選辦公室動員組負責人徐文榮上午代表詹啟賢領連署表格，希望盡量在4月初完成，連署最少要1萬2000份，但一定不夠，會朝這目標的雙倍努力；他說，詹啟賢起步晚，比較吃力，只能請各地連絡窗口設法去找黨員，會透過各種方式克服困難，希望能完成連署目標。
郝龍斌競選辦公室執行副總幹事潘家森說，光是連署書不夠，希望黨中央提供如何聯繫遠距投票的選舉人，盡快提供黨員名冊。連署目標會朝黨中央規定的門檻3%的3倍左右，因為重複或查證不符可能會剔除很多。
洪秀柱則由核心幕僚游顥表示，這次在洪秀柱帶領下，開大門走大路，讓很多同志能參選，他也會第一個簽上連署。「改革到一半，師傅不能換」，並沒有設定連署目標，目標是有最多黨員認同洪秀柱，會爭取最多黨員支持。
吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華受訪時表示，組織動員方面會從點構成線，再變成面，會運用吳敦義過去在政界服務累積的人脈，地方熱心人士提供地方連署，希望讓黨員就近參與連署；連署數量越多越好。
不同於其他參選人，韓國瑜親自到中央黨部領取連署表格，「太多人說我選假的」，決定親自來代表參選決心。連署目標設定在2萬5000份到3萬份比較安全，分地方檯面上人物和自發性動員兩線作戰，雖然還沒有名冊，但應該可以打聽到70%-80%的黨員。
被問到詹啟賢宣布參選2020總統選舉，韓國瑜說，「鐘鼎山林，人各有志」，詹啟賢口才、儀表、人品和腦袋都好，是國民黨寶貴資產，想法跟他不一樣，他參選黨主席，認為黨已經趴下去，可能要垮掉，須要建立強而有力的反對黨，繼續政黨惡鬥台灣沒有前途，如果他是國民黨主席，會讓大家對藍軍刮目相看。1060213
(中央社)
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