男子欲喝殺蟲劑輕生 員警及時阻攔
桃園市大園區的48歲謝姓男子於昨天(12日)下午傳手機簡訊給前妻透露輕生念頭，大園警分局大園所副所長涂有順、巡佐何孟穎獲家人通報後到華興路查看，隨即在1間超市前發現謝男座車，上前查看驚見謝男正在寫遺書，身旁還放了2瓶新購得的殺蟲劑，輕生意圖明顯。
員警將謝男帶回派出所並通知家人到場，謝男才透露獨自養育4歲有過動傾向的兒子，老母也因中風在照護中心接受看護，他擔任臨時工維生，被龐大經濟壓力壓得快要喘不過去，又常因母親、兒子的照顧問題與其他家人爭吵，一時想不開才想要輕生。
謝男家人到場後，感謝警方熱心協助，及時阻止謝男做傻事。而謝男也在員警的開導下，化解與家人間的心結。
*警語
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