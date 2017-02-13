因「沒回答問題」斃了路人 判刑20年確定
台北市男子吳錦益，去年因替友人向綽號「紅龍」的債務人討債，在對方公寓遇到胡姓男子，因對方沒回答他「紅龍在不在？」，他憤而持槍殺死對方。最高法院考量吳男欲向死者家屬道歉、已知悔悟，今日依殺人等罪將他判刑20年、罰金5萬元確定。
35歲的吳男因李姓友人與「紅龍」陳男有債務糾紛，他在去年1月22日晚間，與李一同前往對方位於社子島的住處討債未果，8天後，他帶著一把制式手槍搭計程車前往陳的住處，想要鳴槍示威，給陳男嗆聲漏氣，正好遇到探訪陳的胡姓男子。
吳男看到胡姓男子上樓，他尾隨上去，問「紅龍」在嗎？，但對方回答「我為什麼要回答你這個問題？」，他因胡男回話口氣不佳，心生不滿，於是掏出手槍，近距離朝對方腹部射擊，因子彈貫穿致大量出血，胡男送醫前休克死亡，吳男逃亡20多天被逮。
歷審都認為，吳男僅因被害人說話口氣不佳，即一時情緒，持槍殺死對方，他漠視法律、犯罪情節重大，但考量他欲寫信及當庭向被害人家屬道歉，但遭對方拒絕，他已知悔悟，將他判刑20年、罰金5萬元，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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