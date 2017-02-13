新北自行車道拓版圖 往基隆河上游延伸2k

汐止五堵火車站附近將基隆河畔的自行車道將再往上游延伸2公里，高灘處表示，目前先開放民眾體驗五堵火車站前到新長安橋下延伸段，長度約500公尺，預定今年2月份中旬以後，配合跨越保長坑溪口舊鐵路橋兩端閘門及於鐵路用地內路段相關設施完成，可再開放後續1500公尺，全長2公里的自行車道開放民眾騎乘欣賞基隆河畔風光。

高灘處指出，基隆河上游員山子分洪完成後，近年汐止基隆河畔水患頻率已有減少趨勢，順應民眾騎乘自行車休閒逐漸風行，新北市政府高灘地工程管理處克服基隆河畔許多地形及用地上的困難，開闢了本段自行車道提供民眾使用。

高灘處說，本段自行車道從汐止五堵火車站附近往上游延伸到基隆河左岸台鐵五堵貨場與基隆市交界處的長興街二段附近，長度約2公里，工程經費約新臺幣2700萬元，其中獲教育部體育署補助1368萬元，於去年7月中旬開工，預定今年2月份完工。

新北市政府高管處提醒，本路段自行車道因受限地形關係，必須克服許多地形變化，施工團隊採用立體交叉方式通過許多既有的結構物等障礙，例如從五堵火車站前堤頂道路跨越基隆河堤防將自行車道引導至堤外，再跨越五堵抽水站出水渠道、穿越舊長安橋下、穿越保長坑溪河道、繞行穿越鐵路用地等，用路人在利用這段自行車道時，特別放慢車速及注意路邊的警示標誌，在坡道及新長安橋下彎道處配合下車牽行。

另本段自行車道在基隆河河川區域線內，配合汛期的管制措施，本段自行車道在颱風警報發布時，也會管制封閉，提醒用路人注意。

(中時)