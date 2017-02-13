NBA》內鬥中的尼克殺退強敵馬刺

安森尼率尼克在主場擊敗強敵馬刺，中止4連敗。(美聯社)

近來紛爭不斷並且內鬥中的尼克，13日在安森尼、波爾金吉斯與羅斯三大將領的突圍下94比90殺退來犯的強敵馬刺。

前來踢館的黑衫軍，一度在第二節取得雙位數領先優勢，但陷入內耗陰霾的尼克仍舊在第三節吹起反攻號角，以單節27比17攻勢逆轉戰局，安森尼又在決勝節最後2分33秒獨拿7分，幫助紐約大軍以4分中止近來也是主場的4連敗。

馬刺此役打來荒腔走板，投籃命中率僅有3成63，即便里歐納德攻下全場最高36分、9籃板，也是無力回天。

尼克憑藉5成投籃命中率在強敵圍剿下突圍而勝，致勝英雄安森尼21投9中，攻下25分，羅斯貢獻18分，波爾金吉斯挹注16分，赫南戈梅茲12分。

尼克老闆多蘭日前驅離歐克利，並且下達禁止進入球場的命令，引來眾多球星與球迷的譏諷，為此，多蘭在這場比賽特邀以退役的拉瑞強森與史普利威爾進場觀戰，盼能平息眾怒，但此舉似乎效果不彰。

(中時電子報)