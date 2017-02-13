板橋家樂福地下停車場火警 即時撲滅無傷亡

賣場地下4樓停車場自小客起火，迅速由員工撲滅。（王揚傑翻攝）

賣場地下4樓停車場自小客起火，迅速由員工撲滅。（王揚傑翻攝）

今（13）日上午10時40分許，新北市板橋區三民路家樂福賣場地下4樓停車場1輛自小客車突然起火，所幸車主及賣場員工及時以滅火器將火勢撲滅，並未造成賣場顧客恐慌。

曾姓車主向警方表示，上午欲把座車駛離停車場時，發現無法發動，最初以為是油箱沒油，故提油桶到加油站買油回來加，但加了油仍無法發動，所以打開引擎蓋清理噴油嘴，再次發動時，車頭竟冒出火苗，於是趕緊向賣場員工求助，用滅火器將火勢撲滅。

(中時)