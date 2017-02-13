澳籍唐氏症模特兒 紐約時尚周發表服裝品牌
來自澳洲、患有先天疾病唐氏症的模特兒瑪德琳‧史都華(Madeline Stuart)，繼在前年登上紐約時尚周伸展台、驚豔大眾後，今重返紐約發表她自創的時尚品牌21 Reasons Why。
根據路透社(Reuters)報導，2015年史都華登上伸展台時，被視為改變大眾對唐氏症患者看法的功臣之一，這次她發表自己的時尚品牌也是希望能夠再度改變世人的看法，她的品牌的服飾將全數在網路上販售。
這個品牌的名稱21 Reasons Why不只是紀念史都華今年滿21歲，靈感也是來自唐氏症患者第21對染色體變異的現象。根據美國疾病控制和預防中心(US Centers for Disease Control and Prevention)，美國每700名新生兒中就有一名患有唐氏症，平均一年美國生下約6,000個患有唐氏症的小孩。
史都華雖然言語能力受限，但是她第一次在澳洲看到時裝秀之後就立志成為模特兒。她在2015年出現在紐約時尚周兩場秀的伸展台上後，她也受邀到巴黎、洛杉磯和其他美國城市走秀，去年四月底才會到澳洲。
她的母親在接受訪問時表示，史都華從不接受她無法有所成就這種想法，現在史都華已經在紐約走秀第四季了，顯示她的確有走秀的實力。
(中時電子報)
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