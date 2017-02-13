縱火案後　港議員建議地鐵裝監視器

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香港地鐵列車於上週發生縱火案並導致19人受傷後，有立法會議員建議在地鐵列車全面安裝監視器，以及隨機搜查乘客的隨身物品。

香港立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰上午在廣播電台節目上說，香港約有一半地鐵列車目前沒有閉路電視（監視器）。

他說，港鐵列車必須有監視器，才可以即時得知車上情況。

他認為，香港太著重隱私，但隱私不能和公眾安全相比，安裝監視器可以解決安全問題。

此外，他建議警員在地鐵站內隨機搜查乘客的物件，以起阻嚇作用。

這起地鐵縱火案於上週五發生，港鐵方面已組成高級特別調查小組調查事故，大約需要2個月時間完成初步檢討工作。

目前港鐵列車每天的乘客流量超過500萬人次，相當繁重。1060213

(中央社)