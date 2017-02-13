縱火案後 港議員建議地鐵裝監視器
香港地鐵列車於上週發生縱火案並導致19人受傷後，有立法會議員建議在地鐵列車全面安裝監視器，以及隨機搜查乘客的隨身物品。
香港立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰上午在廣播電台節目上說，香港約有一半地鐵列車目前沒有閉路電視（監視器）。
他說，港鐵列車必須有監視器，才可以即時得知車上情況。
他認為，香港太著重隱私，但隱私不能和公眾安全相比，安裝監視器可以解決安全問題。
此外，他建議警員在地鐵站內隨機搜查乘客的物件，以起阻嚇作用。
這起地鐵縱火案於上週五發生，港鐵方面已組成高級特別調查小組調查事故，大約需要2個月時間完成初步檢討工作。
目前港鐵列車每天的乘客流量超過500萬人次，相當繁重。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。