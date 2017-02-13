台女醫藥費 港官員籲港鐵：幫忙想一想
台籍女遊客張欣茹日前在香港地鐵遭遇縱火案，目前仍在醫院治療，情況不樂觀。針對張欣茹高額醫藥費用，香港運輸及房屋局長張炳良表示，受傷乘客無辜，鼓勵港鐵公司「幫忙想一想」。
香港地鐵10日晚上發生縱火案，19人受傷，包括張欣茹在內共3人情況仍危殆。
香港明報即時新聞今天報導，張炳良接受廣播電台節目專訪時被問到是否免收張欣茹醫療費，他表示不能代表醫院管理局回答，但「受傷乘客都好無辜，有什麼方法能幫忙都會考慮」，又鼓勵港鐵公司「幫忙想一想」。
港媒先前報導，由於張欣茹非香港居民，住院費用較一般巿民昂貴，若按照香港醫院管理局網頁，非香港居民入住深切治療病房每日費用高達港幣2萬3000元（約新台幣9萬2000元），即使她病情穩定後轉往加護或普通病院，每日也需1萬2000元或4680元的住院費。
報導指出，陸委會駐港機構台北經濟文化辦事處處長嚴重光先前表示，有待警方調查釐清責任後，再爭取合法合理賠償。1060213
(中央社)
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