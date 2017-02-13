張惠妹臉書秀合照 讚張學友帥慘了
華語歌壇天后張惠妹昨晚朝聖「歌神」張學友台北小巨蛋演唱會，在社群網站臉書貼出合照，張惠妹直呼「你永遠是我的神，完美的歌聲、完美的編排，帥慘了」。
「A CLASSIC TOUR 學友．經典」世界巡迴演唱會11日起連3天及17、18、19日在台北小巨蛋唱6場，以全LED打造360度超立體4面台，每場1.3萬人朝聖。
張學友唱第1場時，張惠妹（aMei）就送來祝賀花籃，寫「終於有機會，好好在台下聽你的天籟了」，預告以歌迷身分坐台下捧場，昨晚低調到場在包廂聽歌。
演唱會結束後，張惠妹在臉書（facebook）貼出與張學友合照，照片中張學友右手搭在張惠妹肩膀，兩人開心頭碰頭，展現好交情。
張惠妹表示，「終於在台北看到你的演唱會了，又哭又叫3個小時雞皮疙瘩，你永遠是我的神，完美的歌聲、完美的編排，帥慘了，惠mei好想跟你同台啊」，最後直呼「學友哥我愛你」。
回顧張學友與張惠妹同台表演，18年前在第36屆金馬獎頒獎典禮擔任表演嘉賓；張惠妹2008年在香港開唱時，張學友當嘉賓，兩人飆唱「頭髮亂了」。不過，張學友6場台北小巨蛋演唱會沒邀表演嘉賓，無法看到「歌神」和「妹神」同台。1060213
(中央社)
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