到印度投資 像糞坑裡撿黃金只要敢就有

特派員看世界專欄「到印度投資，就像是糞坑裡面撿黃金一樣，只要你敢下去就可以撿到黃金」，有台商暢談在印度的甘苦談時，把這樣的經驗感受，分享給想來印度投資的台商。

隨著中國大陸修改法令及逐年高幅度調整薪資，導致成本逐漸拉高，外加經濟放緩，近年來許多台商都想來或已經來印度探查，看看印度是否能成為下一個「世界工廠」。

在這波印度熱之前，已有許多台商在10年前就跨足印度，並已站穩腳步；也有虧損多年，好不容易損益兩平的台商。

駐印度代表田中光昨晚款待立法院「台灣與印度國會議員友好協會」會長、民進黨籍立委管碧玲率領的訪問團，並邀請台商與會，台商紛紛暢談在印度奮鬥的甘苦談。

幾乎每個上台分享經驗的台商都笑稱，老是被別人問到：「你是犯了什麼錯，被派到印度來。」

確實，在台灣人眼中，印度的環境惡劣，生活習慣和文化差異太大，飲食更是與台灣人的習慣截然不同。

不僅如此，印度對外商前來投資要求的程序太繁瑣、每個省法律規章和風俗習慣都不同，且如總理莫迪最近的廢鈔政策一樣，政策可以一夕之間改變或推出，讓廠商措手不及，只能承受因官方政策改變帶來的虧損，令台商卻步。

幾乎所有的台商都談到，印度各省的投資與稅務法令繁瑣，且跨省又將出現更多稅務及法令問題，加上印度中央與地方經常更改法令，讓台商遇到許多困難。

有台商私下指出，印度稅務官員曾明白跟他表示，外資到印度事實上是搶奪印度人的機會和資源，所以才要許多法令「監管」。這也是為何外資在印度經商困難的主因。

根據世界銀行發表的「2016經商環境」報告，印度經商容易度在185個受調查國家中排在第130名。

此外，文化差距更成為台商在印度布局的一個重要課題。包括聯發科印度分公司總經理郭耿聰、印度台達電子總經理特助王漢忠都提到，在印度必須了解印度文化與習慣，才能做好企業管理，進而帶領企業賺錢。

即使在印度經商有這麼多困難，印度廣大的市場、人口紅利和經濟高速成長，仍吸引全世界投資，包括聯發科、印度台達電子、緯創等許多台商也都在印度獲利。

在印度長期投資且公司穩步成長的信通科技總經理江謝盛棋引用公司印度籍顧問的一句話來形容印度：「到印度投資就像糞坑裡撿黃金一樣，只要你敢下去就撿得到」。

這句話，頗得已在印度投資的台商認同。

郭耿聰、王漢忠等人認為，要想在印度成功，「用對人和用對方法」很重要，只要了解印度文化和習慣，找對了方法，很多事都能迎刃而解。

因為印度很大，駐印度代表田中光建議台商要來之前，應先審視自己適合長跑還是短跑，適合長跑的就能到印度投資，只要有耐心就會成功。

台商們建議，到印度投資，首先不能只是想了解經貿環境，更重要的是要先了解印度文化、歷史和風俗習慣，其次要確認印度政府能不能真正對投資優惠給予保證，同時要有耐心耕耘市場。

台商們也建議政府，能派人長期待在印度來評估投資效益，再整體帶台商來布局，甚至在台灣為台商開設課程，讓台商、台幹先了解印度文化、風俗習慣，搭配提供對的投資法規與資訊，才能讓台商在印度投資事半功倍。1060213

(中央社)