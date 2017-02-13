AKB48女偶像退團收入減少 爆拍AV謀生計

宮澤佐江去年單飛後工作量減少。(圖／翻攝自宮澤佐江IG、日網)

宮澤佐江爆將拍AV。(圖／翻攝自日網）

前「AKB48」成員宮澤佐江曾被外派到上海，成為「SKE48」的台柱，去年3月宣布退團，不過單飛後演藝事業不順，曾透露月收入僅日幣10萬元（約台幣2萬7000元），現更爆出她接到AV片商邀約，有意把她捧為三上悠亞接班人。

宮澤佐江退團後，工作量減少，收入驟減，她曾上節目透露月收入僅日幣10萬元（約台幣2萬7000元），有日媒更推測「搞不好年收入才10萬元」，近日她被爆收到AV片商邀約，有意把她捧為三上悠亞接班人，據悉她似乎頗有意願。

不過外型高挑的她，過去被笑是平胸身材，因此有網友聽到她傳出要拍AV，更被酸「是演男優嗎？」

(中時電子報)