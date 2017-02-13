國道3號北上快官路段5車追撞 一度車流回堵

國道3號北上快官路段在今天上午8點多的上班時段發生5車追撞事故，1部貨車翻覆造成車流回堵，警方已在10點多排除狀況。(謝瓊雲翻攝)

國道三號北上快官路段一早發生連環車禍，1輛小貨車與3輛小客車和1輛砂石車追撞，小貨車翻覆在外側車道，造成4人受傷送醫，所幸僅是輕傷無大礙，詳細事故原因正由國道警七隊釐清中。

國道警方指出，今天(13日)上午8點多上班時段，國道3號北上204.6公里處，接近快官交流道附近，發生五車連環追撞，受傷的4人送往中山醫學大學附設醫院治療，皆為輕傷。

上班尖峰時段加上受到車禍事故影響，一度國道3號造成嚴重回堵至霧峰交流道，包括烏日、中投交流道等路段，車速僅20至30公里，警方封閉國道處理至上午10點多才恢復車流順暢。

(中時)